All I want for Christmas levert Mariah Carey nog eens drie records op

Mariah Carey heeft drie records te pakken met haar kersthit All I Want For Christmas is You . Dat maakte de redactie van de nieuwe editie van het Guiness World Records Book bekend tijdens een optreden van de zangeres.

All I Want For Christmas Is You is de meest gestreamde track op Spotify binnen 24 uur. Afgelopen december werd de kersthit toen maar liefst 10,8 miljoen keer gestreamd.

Ook heeft Mariah nu het record in handen van de hoogst genoteerde kerst- en nieuwjaarshit in de Billboard Hot 100. Daarnaast scoort ze heel goed in het Verenigd Koninkrijk. Daar is All I Want For Christmas Is You nu de kersthit met het meeste aantal weken in de singleslijst.