Alicia Vikander snapt kritiek op film The Danish Girl

Ouderlijk huis Kurt Cobain wordt museum

31 juli Het ouderlijk huis van Kurt Cobain in Aberdeen, in de Amerikaanse staat Washington, heeft van het Departement van Archeologie en Historisch Behoud unaniem een bestemming als museum toegekend gekregen. Het bescheiden huis waar de Nirvana-zanger opgroeide zal ingericht worden als een expositie, waarbij fans even terug kunnen gaan in de tijd. Dit meldt Rolling Stone.