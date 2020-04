Ali B slaat terug naar Derksen en Van der Gijp: ‘Hoop dat iemand jullie een bloemetje brengt’

In de uitzending van Jinek erna, waar Ali B te gast was, bracht talkshowhost Eva Jinek ter tafel dat er in de samenleving irritatie leeft over BN’ers die nu ineens voor allerlei zaken inzetten. Ali herkent zich daar niet in. ,,Ik ben niet naar complimentjes aan het vissen. We willen met de bloemenactie iets bijdagen aan iemands leven. Het draait om de samenleving”, aldus de rapper. ,,Het belangrijkst is de intentie. Gun elkaar die ruimte. Als je iets wil bijdragen en iemand heeft er iets aan, blijf dat doen.”