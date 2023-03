Ali B: ‘Onbegrijpelijk dat OM niet mijn mediationgesprekken met aangeefsters afwacht’

Ali B is ‘blij’ dat een van de zaken tegen hem is geseponeerd, maar is ‘enorm verbaasd’ dat hij zich in de andere zaken wel voor de rechter moet verantwoorden. Hij wordt vervolgd voor drie zedenfeiten.

Tegen Ali B. werden drie aangiften gedaan van verkrachting en een van aanranding. Eén aangifte van verkrachting wordt geseponeerd omdat daar geen strafbare feiten zijn geconstateerd. ‘Ik ben blij dat het OM de zaak heeft geseponeerd die zo prominent aan bod is gekomen in de Boos-uitzending’, laat de rapper en mediapersoonlijkheid weten in een verklaring. ‘Ik heb vanaf het begin af aan gezegd dat er geen strafbaar feit is gepleegd. Het OM is het nu met mij met eens’.

Ali B wordt dus wel vervolgd voor drie andere feiten. De verdenking heeft betrekking op feiten die gepleegd zouden zijn in 2014 en 2018 in Heiloo, Amsterdam en in het buitenland. Eén van die drie feiten is ‘Voice-gerelateerd’. ‘Dat het OM niet tot een algeheel sepot is gekomen, verbaast mij enorm en lijkt te zijn ingegeven door druk van de publieke opinie’, reageert Ali.

‘Onbegrijpelijk’

‘De afgelopen 14 maanden hebben we hemel en aarde bewogen om snelheid te krijgen in het onderzoek en hebben wij steeds gevraagd om duidelijkheid. Die oproep werd niet beantwoord. In de tussentijd heb ik, in overleg met het OM, mediationgesprekken aangevraagd met de vrouwen die aangifte hebben gedaan. Deze gesprekken lopen en zijn zeer waardevol. We hebben het OM verzocht deze gesprekken af te wachten. Dat ze daar niet voor hebben gekozen is onbegrijpelijk, zeker nu deze binnen afzienbare tijd zouden worden afgerond’.

De rapper zegt dat hij tot op heden ‘met alles heeft meegewerkt en zal dat blijven doen’. ‘Ik heb het volste vertrouwen in een juiste beslissing van de rechtbank’.

