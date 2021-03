Ali B gaat uit de kleren en Romy deelt lelijke kiekjes

Oud-marinier Marc is Uitstel van Executie eeuwig dankbaar na verkoop ‘onverkoop­baar’ huis

30 maart Bijna 1 miljoen kijkers zagen gisteravond in Uitstel van Executie op RTL 4 hoe oud-marinier Marc eindelijk van zijn koophuis in Den Helder af is. Door achterstallig onderhoud kreeg hij het maar niet voor de juiste prijs verkocht. Martijn Krabbé en zijn team schoten te hulp, maar makkelijk was dat niet: er zat ook nog een huurder in het huis.