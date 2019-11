Alex Klaasen uit de running door oogontsteking: ‘Een mix van The Elephant Man en Marijke Helwegen’

Al 10.000 bezoekers voor Thunderdo­me-documentai­re

15:03 De nieuwe Nederlandse documentaire Thunderdome Never Dies heeft in een week tijd al 10.000 bioscoopbezoekers getrokken. Vandaag werden de makers Ted Alkemade en Vera Holland daarom onderscheiden met de Kristallen Film. Thunderdome Never Dies is na Camino en Buddy de derde documentaire die dit jaar deze status van Kristallen Film heeft bereikt.