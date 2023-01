Alec Baldwin niet vervolgd voor schieten op Rust-regisseur

Ombudsman NPO krijgt 800 klachten over uitspraak Natasja Gibbs bij Op1 en stelt onderzoek in

De ombudsman van de NPO gaat onderzoek doen naar de uitlatingen van presentatrice Natasja Gibbs over Israël in de talkshow Op1. Margo Smit ontving de afgelopen twee weken zo’n achthonderd klachten over de opmerking van Gibbs dat Israël een ‘apartheidsregime’ voert. Gibbs zei dit in gesprek met inmiddels oud-ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers.

20 januari