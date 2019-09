Alcoholprobleem Frits Wester brengt RTL Nieuws in verlegenheid

Kijkers reageerden zondagavond met stijgende verbazing op een optreden van Frits Wester (57) in RTL Nieuws. De journalist bracht in zicht- en hoorbaar labiele toestand het laatste nieuws over de strafzaak tegen Geert Wilders. RTL zette het bewuste bulletin van 19.30 uur niet online. Dat was bewust, zegt adjunct-hoofdredacteur Marc Schreuder van RTL Nieuws. ,,Wij waren niet blij met deze uitzending.’’



,,Ik maak me zorgen’’, wil Schreuder nog kwijt. ,,Want dit was niet goed. En de vorige keer ook niet’’, zo doelt hij op de uitzending na het overlijden van oud-premier Wim Kok eind vorig jaar. ,,Ik wil weten wat er aan de hand is.’’



Schreuder wil niet ingaan op wat vele bronnen van wie de namen bij deze krant bekend zijn, vol overtuiging zeggen: dat Wester zich al jaren tijdens werktijd schuldig maakt aan overmatig alcoholgebruik. Deze bronnen schetsen het beeld van een publiek geheim dat al jaren bestaat in politiek Den Haag en op de redactie van RTL Nieuws.

Niemand twijfelt aan Westers professionaliteit, maar zijn drankprobleem is een groeiende ergernis onder zijn RTL-collega’s. Wat de verslaggever in zijn privétijd doet is aan hem, maar – zo klinkt het – ook de kijker zag hem vaker live zeer wankel zijn verhaal doen. In die gevallen kregen zijn optredens meer aandacht dan het nieuws zelf.



In oktober vorig jaar gebeurde hetzelfde na het overlijden van Kok. Westers optreden in RTL Nieuws oogde onstabiel en hij was vaak moeilijk verstaanbaar. Het fragment, door talrijke media los geknipt en online geplaatst, werd heel vaak bekeken. De redactie was het op dat moment beu. De eindredactie van RTL Nieuws stelde zich op het standpunt dat het zo niet langer kon, vertellen ingewijden. De verslaggever verdween daadwerkelijk korte tijd van de beeldbuis. Of hij in die periode professionele hulp kreeg, is niet bekend.



Frits Wester doet het allemaal met een lach af als ‘gelul’. ,,Ik drink al bijna helemaal niet meer.’’ Op de vraag of hij een drankprobleem heeft dan wel had, is het antwoord: ,,Nee. Het is nooit een probleem geweest. Ik drink sowieso héél weinig. Ik ben ooit één keer met mijn stomme kop aangehouden in de auto toen ik iets te lang op het terras had gezeten met Jan Marijnissen. Dat is volgens mij alweer 15 jaar geleden. Verder: never nooit een probleem.’’

Voor alle tv-optredens – ook in talkshows - die bij de kijker opzien baarden, heeft Wester een verklaring. ‘Hongerklop’, is er een. Ook had hij naar eigen zeggen ooit last van een ‘parasiet in mijn huis die onder mijn huid kroop’ en een ‘jetlag’. En even voor de uitzending over het overlijden van Kok, vroeg de redactie hem ‘plotseling mijn verhaal heel persoonlijk te maken’. Het is een verklaring die in Den Haag en op de redactie van RTL Nieuws als ongeloofwaardig wordt gezien.

Afgelopen zondagavond was er in het bulletin van 18.00 uur ogenschijnlijk nog niets aan de hand. Het ging mis in de uitzending van RTL Nieuws om 19.30 uur. ,,Ik ging tussendoor even slapen. Dat had ik niet moeten doen. Ik was zelfs zó moe dat ik nog even door de wekker heen sliep. Ik was niet scherp.’’