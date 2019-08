Albert Verlinde verbijsterd: ‘Geen sprake van samenwerking met Beau van Erven Dorens’

updateAlbert Verlinde ontkent met grote stelligheid het rondzingende gerucht dat hij mogelijk co-presentator wordt in de nieuwe RTL4-talkshow van Beau van Erven Dorens. Volgens Verlinde is hij door de redactie van het praatprogramma gevraagd gast te zijn in de eerste aflevering op 6 september. ,,Ik ben verbijsterd over het nieuws van een eventuele samenwerking. Het klopt niet. Ook omdat ik nog tot eind volgend jaar onder contract sta bij Talpa.”

Het nieuws over de beoogde samenwerking werd vanavond naar buiten gebracht door persbureau ANP dat meldde dat gesprekken zouden plaatsvinden tussen Beau van Erven Dorens en zijn redactie en Albert Verlinde. De zender RTL zou dat al hebben bevestigd. ,,Onzin”, aldus Verlinde. ,,Ik heb alleen geappt met de redactie van Beau's programma. Dat is alles.” En: ,,Ik heb kort, summier contact met de redactie gehad of ik af en toe wil aanschuiven bij het programma. Dat doe ik overigens wel vaker, in allerlei programma’s. Van een vaste samenwerking of zelfs gesprekken is dus absoluut geen sprake.”

Als de twee daadwerkelijk de handen ineen hadden geslagen, zou het voor het eerst in vier jaar tijd zijn geweest dat de presentatoren weer samen op televisie te zien zouden zijn. Van Erven Dorens en Verlinde vormden jarenlang de kern van het programma RTL Boulevard. Het team viel uit elkaar toen Van Erven Dorens in 2009 naar SBS vertrok. Hij keerde in 2016 terug naar Boulevard, maar toen vertrok Verlinde, omdat deze zich meer met zijn theaterbedrijf wilde gaan bezighouden.