Albert Verlinde trekt boze woorden over Wendy van Dijk terug

Echtgenoot Amanda Balk weer vrij

20:24 De man van realityster Amanda Balk is onder voorwaarde van een meldplicht bij de reclassering en elektronisch toezicht weer vrij. Een woordvoerder van de rechtbank in Den Haag heeft dat bevestigd aan RTL Boulevard. De 44-jarige Stavros T. werd in september vorig jaar gearresteerd op verdenking van het telen van zeer grote hoeveelheden hennep in een drietal woningen in Wassenaar, diefstal van elektriciteit en het witwassen van drugsgeld door er juwelen mee aan te schaffen.