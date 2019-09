Albert Verlinde over falen 6 Inside: ‘Ik wist het al na twee, drie weken’

Voor even waren gisteravond Albert Verlinde en Beau van Erven Dorens weer herenigd. Het duo dat vele jaren samen RTL Boulevard maakte, kroop zelfs weer even achter de bekende desk en namen het shownieuws door. Daar aan voorafgaand was er een openhartig gesprek tussen de twee, waarin Verlinde vertelde over het niet lukken van 6 Inside . Dat vanwege tegenvallende kijkcijfers werd het programma stopgezet op SBS 6. ,,Ik was in ieder geval blij dat we het tot de zomer mochten afmaken.” Toch had de showbizzkenner al snel door dat het niet ging lukken met wat vooraf nog een potentiële RTL Boulevard -killer werd genoemd. ,,Ik wist het al na twee, drie weken. We waren niet onderscheidend genoegd", stelde Verlinde. ,,Dit hadden we al en waarom komt dit er nog bij? Wat voegt het toe?", kroop hij even in het hoofd van de kijker. Naast de lage kijkcijfers kreeg Verlinde ook met kritiek te maken. Hij zou te veel de leiding nemen. ,,Mensen zeiden dat ook tegen mij. Ik ben natuurlijk de baas van Stage Entertainment, maar ze zeiden: 'Je zit daar geen vergadering voor’. Ik ben niet meer de Albert van achttien jaar geleden, dat jonge hondje. Ik leid nu een groot bedrijf en dat straal je dan ook uit als je daar zit. Het zal raar zijn als ik dat niet meenam.”

Recupereren

Hoewel Verlinde geen traan heeft gelaten om de teloorgang van het programma, had hij er wel degelijk last van. ,,Een soort gelaten verlamming van het is niet gelukt. Tijdens de zomer moest ik recupereren. Ik vind het ook oprecht heel mooi van Talpa dat ze me die tijd gegeven hebben. Dat ze me niet meteen in iets anders geduwd hebben, omdat ik een contract heb. We gaan pas volgende week praten wat we nu gaan doen.”



Hij heeft zelf een programma-idee, dat hij wil gaan maken voor SBS 6. Het programma zal niet lijken op 6 Inside. ,,Ik wil zelf iets meer wie ik nu ben meenemen in een programma. Ik denk dat dat misschien wel de essentie is van wat ik nu wil doen. In plaats van dat oude nummer dat je eigenlijk was.”



Door Van Erven Dorens werd hij ook nog uitgenodigd om maandelijks aan te schuiven in zijn talkshow Beau. De twee kropen weer even achter de oude RTL Boulevard-desk en de chemie spatte van het scherm af. Het was duidelijk dat Verlinde graag weer naast zijn oude collega wil aanschuiven. Maar zo zei hij: ,,Ik heb daar eerst toestemming van Talpa voor nodig.”