Albert Verlinde over breuk Marco en Leontine: De barst werd juist groter

Het zat er wel aan te komen, zegt Albert Verlinde. ,,Niet alleen dat door de geruchten, maar ik merkte dat ze al veel meer los van elkaar waren de laatste tijd. Marco en Leontine, die waren als een Siamese tweeling. Maar ik sprak Leontine eind december vorig jaar. ‘Gaan jullie nog wat doen in de kerstvakantie’, vroeg ik. ‘Nee, we blijven thuis’, zei ze. Dat was tekenend. Zo kende ik ze eigenlijk helemaal niet. Nou, was er ook sprake van een burn-out van Marco, wellicht in combinatie met.”



Verlinde noemt geen namen maar doelt op de affaire van Borsato jaren geleden. ,,Er was een barst ontstaan. Die konden ze wel overleven, hébben ze ook gedaan, maar ik denk –en dat is psychologie van de koude grond- dat die confrontaties daarna te veel is geweest. Het feit dat het naar buiten was gekomen en je dus altijd wordt geconfronteerd met vragen: hoe zat dat dan? Hoe lang duurde het? De barst werd juist groter. Kijk, zo’n faillissement oprakelen is tot daar aan toe, maar dit was anders. Dit raakte veel dieper. Soort een trauma, denk ik.”



,,Dit is een enorm drama. Twee mensen die elkaar tot dik en dun hebben gesteund. Carrière hebben gemaakt, rijk geworden, door faillissement alles zijn kwijtgeraakt, maar weer opkrabbelden. Leontine die in menig land na het bordjes opdraaien geen kans meer zouden hebben gehad, met een eigen carrière. Marco met zijn muziek elke keer. Symphonica, de Kuipconcerten. Twee comeback-kids, hè. Die karakters pasten zo bij elkaar. Het is zoveel geweest. Ik denk dat ze het allebei als een ontzettende nederlaag ervaren dat ze na 22, 23 jaar moeten zeggen: het is klaar.”