Albert Verlinde keert terug als entertainmentdeskundige

Veel details moeten nog worden ingevuld, er is zelfs nog geen titel. Maar dit zijn voorlopig de feiten: Albert Verlinde (57) heeft een tweejarig contract getekend bij John de Mols Talpa TV waar hij ergens begin volgend jaar dagelijks in de vooravond van SBS 6 vertelt - en zijn ongezouten mening geeft - over het entertainmentnieuws. Jan Versteegh presenteert.



Een RTL Boulevard 2.0 wil hij het absoluut niet noemen, laat staan een ‘Boulevard-killer’. Maar de vergelijking met dat programma op RTL 4 (waar Verlinde 15 jaar lang achter de desk zat) is natuurlijk onvermijdelijk. ,,Binnenkort gaan we een paar dagen de hei op om flink te brainstormen. Of we met vaste of wisselende insiders gaan werken bijvoorbeeld.’’



Het woord ‘insiders’ gebruikt hij heel bewust. ,,Ik wil ‘deskundigen’ niet meer horen. Iedereen waant zich tegenwoordig een ‘deskundige’ op tv. Insiders weten écht waar het over gaat. En ik denk aan een voetbalwedstrijd waarin elke seconde zomaar iets kan gebeuren. Ja, we doen ook de rode lopers en bespreken de kostuums op premières, maar dit programma moet vooral onvoorspelbaar zijn.’’