Albert Verlinde: Erland Galjaard gaat naar Talpa

De nieuwe presentator van het programma 6 Inside zei niet in welke functie John de Mol de oud-programmadirecteur van RTL gaat inhuren. ,,Het is een man met verstand van televisie en programmeren", aldus Verlinde. ,,Hij is weg bij RTL, dan zijn er niet zoveel opties over in Hilversum." Galjaard verdween in februari 2018 bij RTL.