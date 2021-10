Al zin in kerst? Deze kerstfilms verschijnen op Videoland

It’s a Very Merry Muppet Christmas Movie

1 oktober



Nu Kerstmis voor de deur staat wil de steenrijke mevrouw Bitterman van het Muppet-theater een nachtclub maken. Dat vindt Kermit zo'n slecht plan dat hij zich hierdoor vreselijk voelt. Hij wil zijn baan als directeur zelfs graag opzeggen. Nu kan alleen nog een wonder helpen.

How the Grinch Stole Christmas

13 oktober



Deze klassieker mag ook dit jaar niet ontbreken. In deze film besluit de Grinch kerst in het dorpje van de Wie’s te verpesten, maar de vriendelijkheid van kleine Cindy Lou Who en haar familie doen zijn hart smelten. Met in de hoofdrollen Jim Carrey, Taylor Momsen en Jeffrey Tambor.

A Christmas in Royal Fashion

13 oktober

Een kerstfilm over romantiek met een ‘royal twist’. De film gaat over de jonge prins Patrick. Hij staat bekend als een prins die anderen graag helpt, en is daardoor een gerespecteerd man. Ieder jaar sponsort hij met zijn familie een modeshow voor Kerstmis, waarbij geld wordt opgehaald voor het goede doel. Tijdens de show ontmoet hij Kristen, een vrijwilligster. Al snel slaat de vonk over.

Hearts of Christmas

13 oktober

In Hearts of Christmas speelt Sharon Lawrence de rol van Alice. Zij is een geliefde vrouw die de leiding heeft over een intensive-careafdeling in een ziekenhuis. Als Alice wordt gedwongen met vervroegd pensioen te gaan besluit haar collega Jenny een verassingsfeestje voor haar te organiseren. Ze is van plan om er een kerstfeestje van te maken. De financieel directeur van het ziekenhuis denkt hier anders over, want hij heeft de opdracht gekregen te gaan bezuinigen.

A Gift Wrapped Christmas

13 oktober



Het is de drukste tijd van het jaar voor Gwen. Zij werkt namelijk als personal shoppers en is dus druk bezig met de kerstinkopen. Ze maakt kennis met een nieuwe klant Charlie en zijn zoontje Owen. Charlie is een hardwerkende en alleenstaande vader en heeft daardoor weinig tijd voor zijn zoon. Dat maakt Gwen verdrietig. Daarom besluit ze om Charlie te laten inzien hoe belangrijk familie is.

Meet Me at Christmas

13 oktober



Wanneer de weddingplanner van Joans zoon onverwachts stopt, zal zij deze taak op zich moeten nemen. Dit hoeft ze gelukkig niet alleen te doen en ze krijgt hulp van Beau, de oom van de bruid. Wanneer ze samenwerken aan de bruiloft ontdekken ze dat hun lot en verleden met elkaar zijn verweven.



A Wedding for Christmas

13 oktober



In deze film is er wel een weddingplanner aanwezig, namelijk Haley. Zij weet het dorpje waar ze is opgegroeid te ontvluchten om in Los Angeles een nieuw leven op te bouwen. Wanneer Haley door haar zus wordt ingeschakeld om een huwelijk te gaan plannen komt ze terug in het dorp. Hier loopt ze haar oude vlam tegen het lijf.

Chateau Christmas

13 oktober



Deze film vertelt het verhaal van de wereld beroemde pianiste Margot. Zij keert voor kerst terug naar Chateau Neuhaus. Daar komt zij haar ex-vriend Jackson na lange tijd weer tegen. Hij overtuigt haar om op te treden bij het jaarlijkse Christmas Concert.

The Swan Princess: Christmas

13 oktober



In deze kindertekenfilm zijn Princess Odette, Prince Derek en hun vrienden terug om Kerstmis te vieren. Maar alles lijkt mis te gaan wanneer hun vijand Rothbart probeert Kerstmis te vernietigen. Zullen ze op tijd zijn om kerst te redden?

