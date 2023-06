Al Pacino (83) vindt zwangerschap vriendin 'heel bijzonder’

Al Pacino heeft voor het eerst gereageerd op het feit dat hij op zijn 83e voor de vierde keer vader wordt. ‘Het is heel bijzonder’, zei hij in een video die dinsdag gedeeld werd bij Daily Mail . ‘Ik heb veel kinderen, maar dit is echt speciaal in deze tijd.’

Zijn vriendin Noor Alfallah (29), is al acht maanden zwanger. In april vorig jaar werd bekend dat de 83-jarige acteur een relatie heeft met Alfallah, die in 2018 nog een relatie beëindigde met de 79-jarige Rolling Stones-zanger Mick Jagger. Kort hierna zou ze hebben gedatet met de Amerikaanse miljardair en investeerder Nicolas Berggruen (61).

Zijn drie eerste kinderen, Julie Marie (33) en de 22-jarige tweeling Olivia en Anton, kreeg de Scarface-acteur Al Pacino, met twee verschillende vrouwen: Beverly D’Angelo en Jan Tarrant.

De keuze om op hogere leeftijd vader te worden kan vaak op kritiek rekenen, maar gezinscoach Marina van der Wal stelde eerder in gesprek met deze site dat het echt niet altijd zo negatief hoeft te zijn. ,,Natuurlijk, het is duidelijk dat het kind van een 83-jarige man een jeugd zonder vader gaat meemaken. Diegene heeft niet het eeuwige leven, al gun je dat een kind wel.” Daartegenover staat ook dat de kans groot is dat de vader veel wijsheid in pacht heeft en een baken van rust kan zijn, omdat hij ‘alles al een keer heeft meegemaakt’.

We oordelen heel makkelijk, vindt Van der Wal. ,,Wij weten niet hoe Al Pacino zijn leven leidt, misschien is hij nog heel erg fit, traint hij elke ochtend een uur in zijn privésportschool. Het blijft uiteindelijk hun leven en hun beslissingen.”

