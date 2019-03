Al derde misbruikvideo opgedoken waarop R. Kelly te zien zou zijn

Advocate Gloria Allred benadrukte dat Dennis de muzikant nooit heeft ontmoet en er ook nooit communicatie tussen de beide mannen is geweest. Het is onduidelijk hoe het echtpaar in het bezit is gekomen van de tape. De video werd overhandigd aan de onderzoekers en zal niet publiek worden gemaakt, aldus Allred.



Het is al de derde tape in veertien dagen tijd die, in de nasleep van de documentaire ‘Surviving R. Kelly’, zijn weg naar de onderzoekers vindt. Allred zei te geloven dat er nog andere cassettes van R. Kelly in omloop zijn en riep iedereen die in bezit is van dergelijk materiaal op om de beelden ‘over te dragen aan de autoriteiten’.