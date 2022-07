Al 16 afleveringen van F.C. De Kampioenen worden niet meer uitgezonden wegens ongepaste humor

Het gaat om afleveringen waarin onder meer gelachen wordt met zwarte mensen en homo’s. Te stereotyperend, aldus de omroep. Zo wordt in een van de ongepaste scènes gezegd dat ‘Xavier gaat vechten bij de bosnegers in Joegoslavië’. In een andere aflevering toont Fernand een foto van een wit en een zwart kindje, en zegt hij dat het witte kind zwart is geworden door vergiftiging.

Daarnaast zijn ook aflevering waarin acteurs met een strafblad opduiken geschrapt. Het gaat dan bijvoorbeeld om een aflevering met een gastrol voor Guy Van Sande, die veroordeeld is voor het bezit, de productie en de verspreiding van kinderporno. Ook David Verbeeck dook in het verleden op in de populaire reeks. Hij werd in 2016 eveneens veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Al trekt de VRT de lijn op dat vlak nog niet consequent door. Afleveringen met de recent veroordeelde Jan Van Hecke zijn bijvoorbeeld wel nog te zien op het streamingplatform van de openbare omroep.

Bij de VRT is er sinds kort een commissie die elk programma screent op misplaatste opmerkingen. ,,We houden oude programma’s tegen het licht", zegt woordvoerder Jan Sulmont in Het Nieuwsblad. ,,Als blijkt dat taalgebruik, situaties, beelden of grappen in de huidige tijdgeest ongepast kunnen overkomen of niet meer in de samenleving van vandaag passen, kan dat een reden zijn om ze ‘onder embargo’ in ons archief te plaatsen: ze worden dan niet meer uitgezonden of online gezet.”