Al 10.000 bezoekers voor Thunderdome-documentaire

Voor de film interviewden de regisseurs een aantal pioniers van toen. Duncan Stutterheim (oprichter van ID&T), François Maas (projectmanager) en Sander Groet (oprichter Mysteryland) blikken in de film terug op de begindagen van Thunderdome. Ook delen in de film DJ Promo, The Prophet, DJ Dano, Gizmo en DJ DROKZ hun ervaringen met Thunderdome.



,,We wisten sowieso dat het een hele moeilijke opdracht was om een documentaire in de bioscoop te krijgen en dan vooral over het onderwerp hardcore en Thunderdome. We zagen het dus wel als een opdracht om dan juist tegen de gevestigde orde te trappen om met zo'n film de bioscoop in te komen. Daarom zijn we extra blij dat we 10.000 bezoekers hebben gehaald in de eerste week", zegt Alkemade tegen ANP Video. ,,Ik denk dat velen Thunderdome in de harten hebben gesloten. Het is echt een stukje van Nederland, het is cultureel erfgoed", voegt Holland eraan toe.



De makers van Thunderdome Never Dies maken in hun documentaire duidelijk dat Thunderdome aan de wieg stond van het succes van de Nederlandse dance. Eva Holland: ,,Thunderdome heeft dance echt verder gebracht, ervoor gezorgd dat we internationaal koploper werden met dance. Daar is het mee begonnen. Daar mogen we echt trots op zijn.”