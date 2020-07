Akwasi vindt dat racismedebat te veel over hem gaat: ‘Niemand hoeft bang voor me te zijn’

Dat zegt hij vandaag tegen BuzzE. De rapper kwam afgelopen maand volop in het nieuws na zijn toespraak op de Dam tijdens een protest tegen racisme en politiegeweld naar aanleiding van de dood van George Floyd. Daar zei hij onder meer: ,,Op het moment dat ik een Zwarte Piet tegenkom in november, trap ik hem hoogstpersoonlijk in zijn gezicht.’’



De speech kwam hem op bedreigingen en aangiftes te staan. Critici namen aanstoot aan de volgens hen agressieve woorden, die Akwasi verdedigde als beeldspraak. Vervolgens kwam hij nog in de media nadat Johan Derksen hem in Veronica Inside had vergeleken met Zwarte Piet, het begin van enorme onrust rond dat programma.



Het ging te veel over hem, vindt Akwasi. ,,Mijn naam wordt genoemd, maar het gaat niet over mij’’, zegt hij. ,,Het gaat allang niet meer over mij, maar over de staat van het land. Op het moment dat mensen een manier hebben gevonden om het over mij te hebben, zie je eigenlijk al dat het veel te lang over mij gaat.”