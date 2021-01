Akwasi pakt laptops EO af en dwingt journalist opname te wissen na vraag over Dam-speech

updateRapper Akwasi heeft onlangs laptops van de EO en NPO Radio 1 afgepakt en presentator Hans van der Steeg gedwongen de opname van een gesprek met hem te verwijderen. Het ging volgens hem te veel over zijn omstreden speech op de Dam en hij liep boos weg. De zender spreekt van ‘kwalijke’ en ‘bedreigende’ intimidatie door een publiek figuur en zond het gesprek daarom vandaag alsnog uit. Het is nog onduidelijk of het incident juridisch een staartje krijgt, meldt het Openbaar Ministerie.

Het interview, onderdeel van het EO-programma Dit is de dag en opgenomen op 28 december, was bedoeld om met Akwasi terug te blikken op het jaar. Na enkele vragen over zijn speech op de Dam vroeg Akwasi aan Van der Steeg of dit ‘de kant’ was die hij op wilde gaan. Dat wilde Akwasi niet en hij eiste dat de opname verwijderd zou worden, omdat de journalist anders ‘een probleem’ met hem zou hebben.

‘Op dat moment trok Akwasi alle stekkers uit de laptop van de technicus, klapte hem dicht en nam de laptop onder zijn arm mee’, beschrijft Radio 1 op zijn website. ‘Daardoor stopte de opname. Daarna pakte hij ook de laptop van Hans en verliet de kelder (waar het gesprek plaatsvond).’



Volgens Van der Steeg gebeurde toen het volgende: ,,Ik liep meteen achter hem aan en zei hem dat die laptops niet van hem zijn, maar Akwasi zei dat hij moest afkoelen en dat hij over vijf minuten terug zou zijn.” Hij kwam uiteindelijk een halfuur later terug en gaf de redactie twee opties. ,,Of je wist het gesprek van je laptop waar ik bij ben, of ik formatteer allebei de laptops”, citeert de zender.

Quote Je gaat het er nu afhalen, anders heb je een probleem met mij Akwasi

Kopie

Onder druk van Akwasi verwijderde Van der Steeg uiteindelijk de opname. Hij had wel een kopie, die vandaag dus werd uitgezonden en op de website van de zender staat. Akwasi wilde vandaag niet in de uitzending reageren op het incident, maar heeft wel zijn excuses aangeboden.



De EO laat aan deze site weten dat er geen aangifte tegen Akwasi is gedaan vanwege het incident. ,,We hebben ervoor gekozen de journalistieke weg te bewandelen en een reconstructie te publiceren’’, aldus een woordvoerster.

Strafbaar feit

De actie kan voor Akwasi wel juridische gevolgen hebben. Na zijn speech op de Dam werd meermaals aangifte tegen de rapper gedaan. Het Openbaar Ministerie (OM) vond de speech ‘opruiend’ en dus strafbaar, maar seponeerde de zaak voorwaardelijk omdat Akwasi afstand nam van zijn woorden.



Voorwaarde was dat Akwasi binnen een jaar geen strafbaar feit zou plegen, anders wordt hij alsnog vervolgd. Het OM kan zelf bepalen of iets wordt gezien als strafbaar, aangifte is niet per se nodig. Of het OM actie onderneemt naar aanleiding van het Radio 1-incident, is volgens een woordvoerder te vroeg om te zeggen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bedreigend

Akwasi wist in elk geval dat het gesprek opgenomen zou worden voor de radio. Met zijn pr-medewerker was alleen afgesproken dat het niet ‘tergend lang’ over de Dam-speech zou gaan. Door de journalist te dwingen de opname te verwijderen, werd Van der Steeg gevraagd journalistiek werk weg te gooien. ,,Als je mij voor dit incident had gevraagd of ik onder dwang journalistiek materiaal zou wissen, zou ik dat nooit doen’’, zegt hij daar nu over.

Waarom nu wel? ,,Omdat ik de situatie wilde redden en ik wist dat er nog een back-up was, daarom heb ik eraan toegegeven. Als journalist probeer je tot het laatste moment on speaking terms te blijven. Je wilt recht doen aan het verhaal. Ik had ook meteen de politie kunnen bellen, maar dan was er sowieso geen interview meer gekomen.”

Quote Een dergelijke intimida­tie is ronduit kwalijk en bedreigend jegens de betrokken journalist Thomas Bruning, NVJ

Radio 1 en de EO zien zich met het uitzenden gesteund door de Nederlandse Vereniging van Journalisten. ,,Een dergelijke intimidatie is ronduit kwalijk en bedreigend jegens de betrokken journalist’’, aldus algemeen secretaris Thomas Bruning tegen de zender. ,,Journalisten moeten in vrijheid en ongehinderd hun werk kunnen doen, ook als de geïnterviewde zijn uitspraken achteraf betreurt. Zeker een publieke figuur als Akwasi zou zich hiervan terdege bewust moeten zijn.’’

Akwasi was de afgelopen maanden bezig met het opzetten van Omroep Zwart: