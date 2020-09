Akwasi onder vuur om oude, gewelddadige Zwarte Piet-tweets: 'De media verspreiden opnieuw leugens’

De Amsterdams-Ghanese rapper Akwasi (32) krijgt vandaag een stortvloed aan negatieve reacties over zich heen nadat er oude Twitter-berichten van zijn account zijn opgedoken waarin wordt gerept over het vermoorden van Zwarte Piet. Akwasi ontkent verantwoordelijk te zijn voor de reeks gewelddadige tweets. Uit internetdata blijkt echter dat de berichten weldegelijk vanuit zijn account zijn verstuurd. Akwasi wilde niet bevestigen of zijn account was gehackt. ,,We vinden het jammer dat de media wederom leugens verspreidt”, laat zijn woordvoerder weten.

In de berichten, die in 2011 en 2012 zijn geplaatst op het Twitteraccount van Akwasi, wordt melding gemaakt van het vermoorden van Zwarte Piet. ‘Gaat er iemand nou nog een zwarte piet knallen, of moet ik het doen?’, klinkt het geïrriteerd. Een jaar later verschijnen er berichten met dezelfde strekking: ‘Zwarte Piet moet dood man. Serieus’ en ‘Wat lok ik uit als ik een Zwarte Piet vermoord?’

Akwasi, die afgelopen juni onder vuur kwam te liggen nadat hij in een toespraak dreigde een Zwarte Piet in het gezicht te schoppen, wil telefonisch niet reageren op de commotie en verwijst door naar zijn woordvoerder. Die zegt het jammer te vinden dat de media op de kwestie duiken. Volgens haar worden er opnieuw onwaarheden over de rapper verkondigd. ,,We vinden het jammer dat de media wederom leugens verspreidt”, klinkt het geïrriteerd. ,,Akwasi is niet verantwoordelijk voor deze tweets en voelt zich ook niet geroepen om zich te verantwoorden.”

‘We willen er niets over kwijt’

Uit informatie in het zogeheten cachegeheugen blijkt echter weldegelijk dat de berichten van het account van Akwasi afkomstig zijn. Verwijderde tweets kunnen door websites of zoekmachines in een cachegeheugen worden opgeslagen of opnieuw worden geplaatst. De tweets van Akwasi zijn via de achterkant van het internet dus nog gewoon zichtbaar. De rapper wil geen verklaring geven hoe dat kan.

Saillant detail is dat de tweets vandaag direct na de ontstane ophef offline zijn gehaald. Of Akwasi dat zelf heeft gedaan, wil hij niet zeggen. ,,Verder willen we er niets over kwijt”, laat zijn woordvoerder in een schriftelijke reactie weten. Telefonisch wilde ze geen interview geven.

Verbinding

De berichten van Akwasi vallen bij veel mensen verkeerd, temeer omdat hij vandaag juist in een interview met het AD vertelde dat hij continu ‘de drang naar verbinding’ probeert te zoeken. ,,Verbinding komt tot stand door met elkaar te praten, daarvan ben ik overtuigd. Dat is waarom ik als artiest zoveel pijnlijke zaken benoem, op die manier wil ik verbinding zoeken”, stelde de rapper vandaag.

Onder andere Theo Hiddema (Forum voor Democratie) haalt om die reden hard uit naar Akwasi. ,,Die griezel zal toch maar voor je deur staan met de boodschap dat hij komt om zich met jou te verbinden.”

Speech op Dam

Het Openbaar Ministerie onderzoekt momenteel nog of de uitspraken van Akwasi op de Dam strafbaar zijn. De omstreden speech kwam de rapper op bedreigingen en aangiftes te staan. Critici vonden zijn uitspraken oproepen tot geweld. Zelf zag Akwasi zijn uitlatingen als beeldspraak. ,,Woordkunstenaars spelen met woorden, spelen met zinnen’’, verklaarde hij. ,,Met metaforen, met homerische vergelijkingen, woordspelingen.”

Britt Dekker over ‘Aquarium’ Akwasi: ze noemden mij lui varken Britt Dekker reageerde vanmiddag ook nog op het interview met Akwasi op deze site. De rapper had ‘s ochtends in een artikel op deze site verteld dat zijn juf hem vroeger Aquarium noemde, met een lachende klas als gevolg. Britt lijkt het allemaal een beetje overdreven te vinden. ,,Ja en, mijn docent noemde me een onhandelbaar lui varken haha! Moet ik nu ook gaan huilen? Deze man...”, schrijft de presentatrice op Twitter waarbij ze het artikel over Akwasi citeert. Ook zangeres Marga Bult vindt de boodschap van Akwasi maar niks. ,,En ze noemden mij spillebeen met ‘n konijnengebit! Grow up man, wordt je alleen maar sterker van.” Zaterdagmiddag waren zowel de zoektermen Akwasi als Aquarium trending op Twitter. Gebruikers deelden onder meer foto’s van hun aquarium (“Ik denk dat ik vandaag mijn #akwasi maar even ga schoonmaken), deelden hun eigen verhaspelde namen en schreven ook dat de rapper met Ghanese roots zich niet aan moet stellen.

