Akwasi: ‘Er is niks mis met mij, er is wat mis met Nederland’

Bijlmer

,,Waar ik ben geboren. Op mijn vierde verhuisden we naar Osdorp, maar mijn middelbare school heb ik weer in de Bijlmer gedaan. Er zijn genoeg raakvlakken tussen de twee buurten, in beide wonen veel niet-westerse migranten, maar mijn vrienden in West moesten niets hebben van de Bijlmer en die in de Bijlmer weer niets van West. Mijn middelbare school was de OSB, die een nauwe band met Ajax had. Twee keer per dag kwam een busje jongens ophalen die daar in de B en C speelden, jongens van wie sommigen later in de eredivisie of de premier league terechtkwamen. Ryan Babel, die twee klassen hoger zat, heeft me in de gymzaal de lelijkste panna van mijn leven gegeven. Daar werd ik weken later nog om uitgelachen. Ik kan best voetballen, maar Ryan was zeker twee maten te groot voor me.”