Akwasi beraadt zich op rol Omroep Zwart na intimideren journalist: ‘Dit valt niet goed te praten’

Rapper Akwasi beraadt zich op zijn rol binnen Omroep Zwart nadat hij opnieuw in opspraak raakte vanwege een incident in het NPO Radio 1-programma Dit is de Dag. De oprichter van de omroep schoot tijdens een radiogesprek volledig uit zijn slof en dwong de interviewer de opname te verwijderen. In een korte reactie gaat Akwasi door het stof. ‘Mijn reactie na het misgelopen interview is niet goed te praten. Ik ga bij mezelf te rade hoe dit heeft kunnen gebeuren en wat mijn rol binnen Omroep ZWART zal zijn.’