Ajouad El Miloudi: Nouri is het perfecte rolmodel

Niet zo lang geleden had Johan Derksen stevige kritiek op Marokkaans-Nederlandse voetballers. Op het allerhoogste niveau hadden ze volgens hem een mentaliteitsprobleem en bij amateurclubs zorgden ze voor overlast.

Derksen vertelde dat amateurclubs het zwaar hebben omdat in sommige elftallen te veel voetballers van Marokkaanse komaf spelen die de boel verpesten voor de rest. 'De snor' lag even zwaar onder vuur, kreeg het verwijt dat hij zou stigmatiseren, maar hij hield vast aan zijn standpunt dat er een probleem is.

Worsteling

Een mooi onderwerp voor Ajouad El Miloudi om te onderzoeken in het kader van zijn serie Kaaskop of mocro. Hij wil voor deze serie te weten komen hoe jongeren van Marokkaanse komaf soms worstelen met hun loyaliteit. Moeten ze vasthouden aan de Nederlandse waarden of juist focussen op de, soms pittige, wetten van hun geloof? Hij gaat daarbij geen confrontatie uit de weg, sprak bijvoorbeeld met homoseksuele Marokkaanse jongeren over de extra pittige worsteling die zij doormaakten omdat uit de kast komen geen optie was. Het interessante is dat El Miloudi zijn eigen gevoelens daarbij niet verstopt, laverend in loyaliteit tussen zijn eigen Nederlandse en Marokkaanse waarden.

,,Ik zat na te denken over de Nederlandse topvoetballers. Waar ik ook kom, iedereen heeft het altijd over de grote Marokkaanse voetbaltalenten, maar er is niemand die op het allerhoogste niveau doorbreekt. Er is toch nog geen Marokkaanse voetballer die een ster is in de hele wereld? Ik wilde weleens weten hoe dat misging. Was het inderdaad een kwestie van mentaliteit of was er misschien iets anders aan de hand?''

Bescheiden

Volledig scherm Abdelhak Nouri © ANP Bijzonder aan deze aflevering was dat hij ging praten met voetballer Nouri die zijn laatste tv-interview gaf voordat hij een ernstige hartstilstand kreeg waarvan hij nooit meer zal herstellen. Het werd een bijzonder gesprek waar hij met warmte aan terugdenkt. ,,Echt een heel aardige jongen. Juist bij Nouri ontdekte ik hoe het wél moet. Hij was altijd heel bescheiden, had op geen enkele manier een grote mond. Hij vertelde dat hij kritiek op zijn persoon altijd bij zichzelf zoekt en nooit anderen de schuld gaf. Daarom was hij ook zo ontzettend populair bij Ajax, iedereen mag hem gewoon graag.''



Nouri legde tegen de tv-maker uit dat zijn vader altijd meeging als hij met vrienden op vakantie ging. ,,Daarmee beschermde hij zichzelf voor foute invloeden van buitenaf. Als je zo redeneert dan ben je toch bijzonder? Echt heel erg verdrietig wat er daarna gebeurde, want hij is het perfecte rolmodel voor de Marokkaanse gemeenschap. Natuurlijk moet je wel in jezelf geloven, maar je moet ook openstaan voor andere invloeden, zeker als mensen het beste met je voor hebben en dat besefte hij zo goed.''

Nouri was een voorbeeld, maar dat wil overigens niet zeggen dat er helemaal niks aan de hand is met de Marokkaans-Nederlandse voetballers. Hij sprak nog met andere mensen over de reden dat er zo weinig Marokkaanse voetballers op het allerhoogste niveau doorbreken. ,,Bijvoorbeeld met coach Gertjan Verbeek die veel met Marokkaanse voetballers heeft gewerkt. Hij legde uit dat het zo lastig is voor trainers om hen direct aan te spreken terwijl de rest van de groep erbij is. Dan voelen ze zich toch aangetast in hun eer. Ik geloof wel dat het goed is als trainers daar rekening mee houden, je kunt iemand apart even toespreken als het niet goed is, maar er is wel sprake van een mentaliteitsprobleem.''

Autoriteit

Hij vertelt hoe het misging met Mounir El Hamdaoui, die furore maakte als topscorer bij AZ, maar het bij Ajax heel lastig kreeg. De spits kreeg een stevig conflict met coach Frank de Boer die hem passeerde. ,,Hij ging meer salaris eisen, wilde een heel dure auto.'' En wat zit daar dan achter? ,,Vergeet ook niet dat het vaak straatjongens zijn die keihard moesten werken voor wat ze hebben bereikt. Sommigen hebben er moeite mee als er dan iets van succes is om daarmee om te gaan.''

Mooi is de meerwaarde van El Miloudi als interviewer die beide culturen goed kent. ,,Ik was ook bij Ilias Bel Hassani van AZ die openlijk vertelde over de problemen waar hij tegenaan loopt. Het is niet makkelijk om autoriteit te accepteren. Hij zegt de hele tijd tijdens de gesprekken: dat snap jij toch wel? En ik kan me inderdaad behoorlijk inleven in zo'n jongen die een bepaalde trots heeft en het lastig vindt als er dingen van hem verwacht worden.'' Dat trotse is mooi natuurlijk, maar het kon ook omslaan in arrogantie. Het helpt misschien dat er dan ergens een soort nuchterheid inkomt die de mannen met beide benen op de grond zet. ,,Ik sprak ook met Yassine Abdellaoui die vertelde dat hij op zijn 20ste interviews gaf met zijn zonnebril op en een ontblote bast. Hij had daar heel erg veel spijt van achteraf en kan goed analyseren waarom het allemaal is misgelopen.''

Het aardige aan deze serie programma's is dat de maker ook zijn eigen twijfels meeneemt en mensen daarmee confronteert. Bijzonder was dat hij tegen zijn vader vertelde dat hij het nooit aandurfde om een Nederlands meisje mee te nemen, terwijl hij daar geen enkele moeite mee bleek te hebben. ,,Dat was wel confronterend, maar het hoort erbij. Precies om die confrontaties heb ik nog even gewacht om een programma te maken over mijn achtergrond, want het vergt best wat ervaring om die confrontatie goed de incasseren, ook als je daar vragen over krijgt in de media. Bovendien wilde ik nog niet bekendstaan als de expert van Marokkanen, maar bewijzen dat ik ook andere programma's kan maken en dat heb ik gedaan.''

En Derksen? Zou hij gekeken hebben naar de serie? In ieder geval was hij lovend over Karim El Hamadi, Hakim Zyech en Sofyan Amrabat tijdens de afgelopen uitzending van Voetbal Inside. En inderdaad, dat was een prima middenveld geweest als onze oude bondscoaches een beetje scherper waren geweest. Nu maar hopen dat Dick Advocaat wél even koffie gaat drinken met Amrabat want die moet nog kiezen.