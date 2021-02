Aisha (21) als eerste Nederlandse mét hoofddoek op modecover

De 21-jarige Aisha, van Somalische afkomst, vertelt in een interview met Harper's Bazaar dat modellenwerk door haar religie soms ingewikkeld is. Zo moeten haar hals, nek en bovenarmen bij elke klus bedekt blijven, mag een man (of hij nu fotograaf is of niet) haar lichaam niet aanraken, en bidt ze vijf keer per dag - waar ze op dat moment ook is. En: haar hoofddoek blijft altijd op. ,,Mijn hijab is in feite mijn identiteit, het is wie ik ben. Die kun je niet afdoen, dat is zoiets als vragen mijn huid af te stropen. Als mijn religie niet gerespecteerd wordt, dan zeg ik nee tegen een opdracht. 1000 procent.’’

Aisha die in Veenendaal (Utrecht) woont, werd op haar twintigste ontdekt in een winkelcentrum in Utrecht. Een agent van SUPER Model Management spotte de 1.77 meter lange Aisha terwijl ze met een vriendin winkelde. Ze voelde zich, zo vertelt ze, eerst wat ‘ongemakkelijk’ over de belangstelling voor haar uiterlijk en twijfelde of modellenwerk wel iets voor haar was. Haar omgeving moedigde haar echter aan en nu prijkt ze op haar eerste cover. Een prestigieuze voorpagina nog wel, voor het Grote Modenummer van Harper's Bazaar van maart. ,,Een cover? Nu al? Ik heb het gevoel dat ik eerst nog harder moet werken, voordat ik dat verdien”, zegt ze.

Aisha is trots op haar Somalische afkomst. Haar beide ouders gaven haar mee dat ze altijd zichzelf moet zijn. Terugkijkend was ze vroeger bang, voor van alles en nog wat, maar nu kruipt ze naar eigen zeggen uit haar schulp. Aisha: ,,Dat wil ik achteraf tegen mijn jongere zelf zeggen: Er is niks om bang voor te zijn, je kunt gewoon zijn wie je bent, be you and be true.”

Aisha Musse in de modereportage in Harper's Bazaar. © Harper's Bazaar

Dat het combineren van modellenwerk met een islamitische geloofsovertuiging soms ingewikkeld is, blijkt wel uit het verhaal van Halima Aden, voormalig Somalisch-Amerikaans supermodel. Aden zei de catwalk vorig jaar vaarwel na een indrukwekkende loopbaan: zij stond op de covers van Vogue en Elle en liep shows voor onder andere Rihanna’s Fenty Beauty en Kanye West’s Yeezy.

Aden (23 jaar) zei vorig jaar bij haar afscheid dat haar geloof botste met haar werk: ze kon niet meer zijn wie ze was, ‘gewoon Halima uit Kakuma’. Aden (onder contract bij modellenagentschap IMG) was de eerste die in haar contract liet vastleggen dat ze bij een klus haar hijab nooit af zou hoeven moeten doen.

Aden groeide op in een vluchtelingenkamp in Kakuma, in Kenia. Zij en haar familie verhuisden naar Minnesota in Amerika toen ze zeven was.

Halima Aden tijdens een Miss-verkiezing in Minnesota, VS. © Alamy