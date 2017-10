Airen en Taeke Taekema krijgen Wie is de Mol?-baby

Van aanranding beschuldigde Hol­ly­wood­pro­du­cent Weinstein ontslagen door eigen bedrijf

2:22 Hollywoodproducent Harvey Weinstein is met onmiddellijke ingang ontslagen als directeur van The Weinstein Company. Het bedrijf heeft dat zondagnacht in een persverklaring weten. Weinstein wordt beschuldigd van seksuele intimidatie en het ongewenst lastigvallen van tientallen vrouwelijke werknemers.