Ahoy telt verder af naar vijftig laatste dagen tot Songfestival

Songfesti­val­fan Peter deed in alle vroegte een vreugde­dans­je: 'Tóch publiek in Ahoy'

11:28 De doorgewinterde songfestivalfan Peter Verheij (51) deed een vreugdedansje in zijn Delftse woning. Vroeg in de ochtend, toen hij een appje van een kennis las, in het holst van de nacht verstuurd. De mededeling: bij de Eurovisie-shows in Rotterdam Ahoy zal publiek welkom zijn. ,,En nee, het was geen 1 aprilgrap. Wat was ik blij!’’