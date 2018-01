Agenda Boef loopt leeg: ook Dauwpop weert rapper

,,Wij weten heus wel dat rappers niet per se bekend staan om verfijnd taalgebruik, maar de laatdunkende opmerkingen van Boef zijn geadresseerd aan veel van onze bezoekers'', laat de organisatie van Dauwpop weten. ,,Naast het beledigende karakter, passen ze ook helemaal niet bij ons festival. Het is in ieder geval onze grens voorbij.'' De onderhandelingen over een optreden bij Parkcity Live in Heerlen waren volgens een woordvoerder in een vergevorderd stadium, maar zijn nu afgebroken.



Boef wordt sinds zijn seksistische uitspraken op meer festivals in binnen- en buitenland geweerd. Boef noemde deze week op Snapchat drie vrouwen die hem een lift gaven 'kechs', Marokkaanse straattaal voor hoeren, waarna er een storm van kritiek ontstond. Onder meer Paaspop in Schijndel en festival Muze Misse in Oss meldden al dat de rapper niet meer welkom is. De organisatie van het festival Indian Summer in Langedijk liet gisteren aan deze site weten zich van Boefs uitspraken te distantiëren, maar nog na te denken over het geplande optreden van de rapper.



Ook diverse optredens in het buitenland van Boef gaan niet door, want GOfun Partyvakanties, het jongerenmerk van reisorganisatie Corendon, heeft de samenwerking opgezegd.