Afvaller Expeditie Robinson zint op ‘wraak’: ‘Het vuur gaat branden nu’

HONGER

Toen televisiekok Hugo Kennis (in 2019) meedeed aan Expeditie Robinson vond ik het al jammer dat er geen geurtelevisie bestaat. Wat had ik graag even geroken aan zijn creatief bereide gerechten op de Filipijnen. Bij televisiekok Sandra Ysbrandy (2021) had ik het weer: hoe zouden haar gerechten smaken? En waarom is er nog geen kookboek over Expeditie Robinson? Nou, dat komt er. Althans, een aantal pagina’s. London Loy presenteert volgende maand zijn tweede kookboek Let’s Go (‘Gezonde lekkere voedzame gerechten voor bijna elke inspanning') mét Robinson-paginaatjes. Daarop: Mike’s gefrituurde rijstballen, hoe bak ik brood van meel en water (en een vleugje zeezout) en, sinds vanavond, empanadas met pindakaas (‘Hemels’, aldus Loy). Om oud-kandidaat Rob Geus, ook een kok maar – weet u nog? – eentje die op het eiland eten weggooide, een tikkeltje vrij te citeren: ,,Dáár word ik nou vrolijk van.”

Volledig scherm London Loy likt zijn vingers af bij zijn empanadas met pindakaas © RTL 4

HELD

Hij had één kans. Zestien gewichten bungelden om zijn nek. Thijs Boermans had de kers op de taart kunnen deponeren als hij in de finale van deze loodzware proef óók nog als eerste de balk over was gegaan. Helaas voor hem drukten de gewichten (zo’n 32 kilo) te zwaar op de schouders en zag hij maatje Niels (veel minder gewichten) winnen. Toch was het Thijs die deze aflevering glorieerde. De acteur bedacht hét plan om Vincent Vianen eruit te stemmen. Vijf kandidaten (Niels, Niek, Dzifa, Ferry en London) kreeg hij mee, genoeg voor diens exit. Maar wat als Vincent, die twee extra kokers heeft, nou een immuniteitsmunt zou hebben? Daar speelde Thijs op in: hij zette zijn plunder in. ,,Als Vincent geen of één immuniteitsmunt zou hebben, zaten we goed. Had hij er twee dan lachte hij als laatst, maar die kans was 1 op 9", legt Thijs desgevraagd uit. Zoals de kijker al wist: Vincent heeft een extra stem én plunder dus geen immuniteitsmunt . ,,Maar ja, dat wist ik natuurlijk niet”, stelt Thijs die het gelukte plan – Vincent kon vertrekken – op eloquente, duidelijke én beschaafde wijze toelichtte. Hij wees Niek Roozen die zijn mond voorbij had gepraat, terecht (‘Die actie was egoïstisch en wanhopig’) en prees Vincent. ,,Je bent empathisch en sympathiek, het was niet persoonlijk, maar Robinson is een schaakspel.” En zo is het.

Volledig scherm Thijs Boermans tijdens de proef © RTL 4

HARTZEER

Arme Niek. Hij had iets fijns opgebouwd met Vincent en lichtte hem (nota bene 15 minuten voor de Eilandraad!) in dat ‘hij de sjaak zou zijn’ en dat ze ‘tegen hem zouden stemmen'. Een domme actie, gaf hij ook toe -hij zat nota bene zelf in het bondje-, maar het maakt hem ook menselijk en aandoenlijk. De preek van Thijs was terecht, maar toch kan ik onmogelijk boos op Niek worden. Het kwam uit een goed hart. We zagen drie emotionele aftochten. Ja, Chatilla van Grinsven dacht wel dat ze de knopenpuzzel – nogmaals, het is pùzzel géén púzel – zou doorstaan. ,,Ik ben heel goed in puzzelen, het ruimtelijk inzicht en spelinzicht heb ik”, zei ze, waarna ze prompt verloor van Mike Weerts die daarna zélf opgaf: hij miste zijn gezin. En ik zal zijn humor missen de komende weken! De laatste aftocht was geen definitieve. Vincent belandde op afvallerseiland, maar is strijdvaardig. ,,Het vuur gaat branden nu", zei hij. En eerlijk? Ik denk dat hij Expeditie Robinson gaat winnen.

Volledig scherm Chatilla van Grinsven en Mike Weerts © RTL 4

