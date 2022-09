‘Afvaller Expeditie Robinson reageert met wegwerpgebaar, begrijpelijk!’

expeditie jansenWie wint welke proef, lijdt het meeste honger of smeedt de gemeenste plannetjes om anderen weg te stemmen? Verslaggever Dennis Jansen kijkt in de rubriek Expeditie Jansen wekelijks terug op Expeditie Robinson . Let op dit bericht bevat spoilers.

HONGER

Van Tim Coronel, Robinson-kandidaat in 2019, begreep ik dat hij na zijn expeditie eten en drinken nóg meer heeft leren waarderen. ,,Nog steeds smaakt alles lekkerder, zelfs water”, zei hij me onlangs. Zag u Thijs Boermans genieten van de watermeloen? ,,Het tintelt helemaal van over je ogen tot om je gezicht en dan door je lichaam heen”, beschreef de acteur het eetgenot op zijn eigen manier. Ik moest terugdenken aan de Balkantrail die ik vorige week heb gelopen: vijf dagen door de bergen van Montenegro en Albanië. Leek wel een mini-Robinson. Oké, we hoefden niemand weg te stemmen, maar fysiek werden we op de proef gesteld met 92 kilometer, waarvan 3740 meter de hoogte in. Slapen deden we op een matje zo dun als bakpapier, de weersomstandigheden switchten van snikheet tot regenachtig en ijskoud en langs de trail stonden heus geen toiletten. En dan de groepsdynamiek. Waar Robinson 21 kandidaten telt, hadden wij 38 hikers. Hoe verhoud je je in zo’n gezelschap met ergernissen en eigenaardigheden?

Zo'n bubbel is iedereen aan te raden: even weg van ons jachtige bestaan. Met nul bereik van mobiele telefoon, fysieke uitdagingen, nieuwe vriendschappen (welkom Niels en Jeffrey!) en verrukkelijk natuurschoon. En een dikke plus: het eten -of dat koude bonensoep was of droog brood- je leert het nóg meer waarderen.

Volledig scherm Thijs Boermans geniet van zijn watermeloen © RTL 4

HELD

Presentator Rick Brandsteder was in de huid, of beter gezegd: keel, van Candlelight’s Jan van Veen gekropen. Het Paarse Team had ‘tijd om het nieuwe eiland te verkennen’. Zijn boterzachte stem leidde het onderonsje van de ‘verkennende’ Rose en Thijs in. Zij die als Jane in een boom klom. Daar op een tak ‘haar’ Tarzan Thijs riep. Of ze over de hele zee kon uitkijken, vroeg hij haar. Volgens mij kon hij haar gewoon aanraken, maar toch zei hij: ‘Zo, je bent hóóg’. ,,Het is supermooi”, lispelde ze. Ondertussen klonken de zwoele pianoklanken van Truth, de soundtrack Baymax. Een superheldenfilm. Thijs ging aan een tak hangen, Rose lachte. Alleen het kaarslicht ontbrak nog.

HARTZEER

Letterlijke en mentale pijn volgden elkaar op. Het was schrikken toen Niek Roozen allergische reactie kreeg van een Yam, een wortelknol die op zijn tong en in zijn keel brandde. Gelukkig, de acteur kon door. Dat gold niet voor Susan Radder. Ze werd weggestemd. Onder anderen door Chatilla. De oud-basketbalster was de architect van haar exit en maakte het extra pijnlijk. ,,Je bent echt een topper”, zei ze tijdens de Eilandraad tegen Susan. Die reageerde met een hand- annex wegwerpgebaar. Begrijpelijk, toppers stem je toch niet weg? Oh hypocriete Chatilla, doe als rapper Dio in 2016 toen hij Thomas Dekker erbij lapte. ,,Deze kans deed zich voor", zei hij. ,,Tactisch de slimste zet.” Zeg kortom gewoon waar het op staat.

