Aftrap The Interior Project VIPS door 408.000 mensen bekeken

De aftrap van The Interior Project VIPS is dinsdagavond door zo’n 408.000 mensen bekeken op RTL 4, meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO). Daarmee haalt het interieurprogramma, dat wordt gepresenteerd door Leco van Zadelhoff en Edson da Graça, net niet de top 25 van best bekeken programma’s van de dag.

In het programma gaan Carolien Spoor, Défano Holwijn, Euvgenia Parakhina, Géza Weisz, Ruth Jacott en Shelly Sterk met elkaar de strijd aan. Zij moeten wekelijks een andere opdracht doen, zoals het inrichten van een vakantiehuis of kantoor. De finalisten mogen ‘een luxe hotelsuite’ in Hotel De l’Europe in Amsterdam inrichten.

De aftrap van het programma Niet Klein Te Krijgen op NPO 1 werd dinsdagavond door zo’n 596.000 mensen bekeken en komt daarmee op plek 19 in de lijst. In dat programma volgt Paul de Leeuw vijf tieners met kanker om te laten zien wat deze ziekte met het kind en gezin doet.

De top 3 best bekeken programma’s bestaat uit nieuwsprogramma’s. De lijst wordt aangevoerd door het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO 1, dat bijna 1,8 miljoen mensen zagen. Het NOS Journaal om 18.00 uur op NPO 1 komt op plek 2 in de lijst met ruim 1,1 miljoen kijkers. Het RTL Nieuws van 19.30 uur completeert de top 3 met bijna 1,1 miljoen kijkers op RTL 4. Het best bekeken programma op SBS6 was zoals meestal talkshow Vandaag Inside, die 826.000 mensen zagen en daarmee op plek 8 komt.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: