Aftrap Over Mijn Lijk trekt meer kijkers dan vorige seizoen

AD Media podcast ‘Wietze de Jager had in zijn contract staan dat hij Frank Dane zou vervangen bij 538’

Het jaar is nog maar vier dagen oud en daar is de AD Mediapodcast alweer met seizoen 5, in dezelfde opstelling. Onder het motto never change a winning team nemen tv-columniste Angela de Jong en mediaverslaggevers Mark den Blanken en Dennis Jansen alle hoofd-, rand-, en bijzaken door op het gebied van media (tv en radio), onder leiding van presentator Manuel Venderbos.

5 januari