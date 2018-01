Aftrap Moltalk trekt 433.000 kijkers

'Knet­ter­zeld­za­me' sauskommen blijken fortuin waard in Tussen Kunst & Kitsch

11:51 In een uitzending van Tussen Kunst & Kitsch is opwinding ontstaan over een paar zilveren sauskommen uit 1793 . 1,6 miljoen kijkers verbaasden zich gisteravond over het hoge bedrag waarop het zilverwerk, gemaakt door een bekende zilversmid uit Friesland, getaxeerd werd.