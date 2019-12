Afscheidstour Jan en Anny (BZN): rollators in de hoek geparkeerd

Jans favoriete zaal in Nederland: het Circustheater in Scheveningen. Anny houdt het meer bescheiden op De Tamboer in Hoogeveen. Maar deze zondag staan de BZN-boegbeelden, die fans al sinds de jaren 70 betoveren met hun karakteristieke hitromantiek, in De Meerse in Hoofddorp.



Jan - in zwart kostuum met zelfgemaakte kleefrand vol glimsteentjes - heeft een broodje lever mee bij wijze van diner. Plus een reserve met cornedbeef. Anny - in bijpassend zwart - belegde er thuis in Volendam een met oude kaas. Want er is vanavond geen catering voor de artiesten. En met de band en het achtergrondkoortje tafelen bij naastgelegen eetbunker De Beren wil ze niet.