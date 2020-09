Afrojack trouwt dit weekend met zijn vriendin Elettra Lamborghini: ‘Kan niet wachten’

Ruben Nicolai gelukkig in het spel en in de liefde: 'Toen ik haar tegenkwam, ging ik voor de bijl’

9:34 Ruben Nicolai (45) gaat goed. Met De Erfgenaam, Lego Masters en The Masked Singer haalde de presentator klinkende kijkcijfers. De presentator is ook nog eens gelukkig in de liefde. ,,Ik heb lang gedacht dat ik dat niet meer zou voelen.”