Afrojack tekent contract bij Universal Music Group

Tv-maker Sinan Can doet aangifte na bedreigin­gen door extremis­ten

Tv-maker Sinan Can heeft aangifte gedaan van bedreigingen door moslimextremisten. Die zijn volgens hem al jaren gaande, maar voor hem is de maat nu vol. ,,Ik kan helaas niet zeggen waarom”, zegt Can tegen het ANP. ,,Ik houd het al vijf jaar voor mezelf en vind het geen leuk onderwerp om over te praten, maar het moet gebeuren.”

21 juli