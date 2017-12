Afrojack ontkent relatie met bikinimodel: 'Tripje verkeerd begrepen'

De 23-jarige Kohan beweerde deze week dat ze in Parijs een romantische tijd met de populaire dj had gehad. Komende feestdagen zou ze Nick zelfs aan haar familie voorstellen, die daarvoor speciaal vanuit Australië naar Nederland zou vliegen. Niets van waar, zegt Afrojacks manager.



,,Ze hebben elkaar een paar keer gezien, inderdaad in Disneyland, maar ze zijn gewoon vrienden'', aldus Ludvie Mailuhu, die niet weet hoe de twee elkaar kennen. ,,Zij is nu in New York en hij zit gewoon in zijn woonplaats Spijkenisse.'' Het is onduidelijk waarom het model zo'n gedetailleerd verhaal zou verzinnen. ,,Misschien voor de volgers'', gokt de manager. Heeft Afrojack, die met zijn ex Amanda Balk dochtertje Vegas (5) kreeg, wel een relatie? ,,Hij brengt de kerst als single door.''



De in Sydney geboren Sarah groeide vorig jaar uit tot een bekendheid op sociale media dankzij haar zonnige reisfoto's en kiekjes met bijzondere dieren als bultruggen en haaien. Op de plaatjes die de blondine met haar ruim 867.000 volgers deelt, draagt ze vrijwel nooit meer dan een bikini. De intelligente voormalig rechtenstudente kreeg al snel aanbiedingen van de meest luxe hotels, die haar tripjes wilden betalen in ruil voor promotie. Sindsdien werkt ze als influencer.