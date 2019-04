Afrojack koopt peperdure Bugatti en Tatjana showt glimmend jurkje

Filmkos­tuum Darth Vader brengt mogelijk meer dan een miljoen dollar op

14:50 Het was afzien voor Bryce ‘Kermit’ Eller in de jaren 1977 tot 1982. De Amerikaan maakte in die jaren als Star Wars-booswicht Darth Vader zijn opwachting bij filmpremières en promotiefeestjes. Nu, ruim veertig jaar later, hangt Eller zijn loodzware filmpak aan de wilgen. Althans, het wordt geveild en gaat naar verwachting 1 à 2 miljoen dollar opbrengen.