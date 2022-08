Afkicken is voor iemand die succesvol is ‘nederige ervaring’: ‘Met clean worden komen gevoelens terug’

Achter de ‘emotionele burn-out’ waarmee Hazes (28) zich vorig jaar uit het publieke leven terugtrok, zaten hevige problemen, geeft de volkszanger nu toe. Hij had professionele hulp nodig om te dealen met zijn verslavingen en is ‘cold turkey gestopt met het slopen van mijn lichaam’, schreef hij dinsdagavond in een bericht op Instagram. Met goed nieuws daarin ook voor zijn fans: naast de documentaire Crossroads (binnenkort op Videoland) over de donkerste periode in zijn leven, keert hij in maart terug op het podium bij Holland zingt Hazes, de jaarlijkse concertreeks ter ere van zijn wijlen vader, Hazes senior.