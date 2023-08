‘Afhaalchinees’ Kelly belicht donkere kant van adopties: ‘Zelden een romantisch sprookje’

Voormalig Waku Wak­u-presenta­tor Rob Fruithof (71) overleden in Kaapstad

Voormalig NPO-coryfee Rob Fruithof is vrijdag op 71-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Dat heeft zijn zoon Leon (20) zaterdag bekendgemaakt via Facebook. De acteur en presentator, het meest bekend door de natuurquiz Waku Waku, woonde in Kaapstad.