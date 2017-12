Afgewezen bruidegom Rogier wordt bedolven onder de liefdesbrieven

Uit de reacties op sociale media blijkt dat Nederland massaal meevoelt met de 41-jarige Oegstgeestenaar. 'Team Rogier' wenst hem massaal sterkte toe en waardeert zijn lieve karakter. Ook wordt de wens richting RTL uitgesproken het programma Rogier gaat trouwen te maken. ,,Je bent fantastisch. Heel Nederland is een beetje verliefd op je geworden'', klinkt het. Anderen schrijven: ,,Samen met je dochter en wie weet een man die voor jou gaat! Succes in alles wat je doet'', ,,Och, ik vind je dochter toch wel zo’n schatje. Jammer dat jij het niet geworden bent, had het wel gehoopt. Maar eerlijkheid boven alles!'' Ook laat iemand weten het jammer te vinden dat Rogier op mannen valt. ,,Ik was met je getrouwd.''



Rogier zelf sprak na de uitzending via Instagram van een 'teleurstelling' en laat weten dat de opbeurende berichten hem helpen bij de verwerking ervan. ,,Echt top om te lezen hoe jullie meeleefden, dat heeft mij zoveel goed gedaan! Zoveel positiviteit, veel dank daarvoor!''



Aan RTL Nieuws laat hij weten dat hij Gordon ziet als een oprechte man. ,,Ik sta 100 procent achter zijn keuze. Vanaf het begin hebben we tegen elkaar gezegd: ik wil dat je ervoor gaat. Het is 100 procent of niks. Zeker omdat er ook een kind in het spel is." Dat Gordon voor zichzelf koos, noemt hij 'stoer'. ,,Er is door het programma toch druk op hem uitgeoefend om te gaan trouwen. Hij heeft het voor mij makkelijk gemaakt, doordat hij de keuze heeft gemaakt. 'Ik kan ook beter met de pers en de druk omgaan', zei hij. Dat siert hem.''