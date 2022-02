‘Afgelaste shows Adele kunnen concertzaal 130 miljoen euro kosten’

Whoopi Goldberg onder vuur om holocaust-uitspraken: ‘Heeft niets met ras te maken’

Whoopi Goldberg heeft zich de woede op de hals gehaald van verschillende Joodse organisaties en personen in de Verenigde Staten, nadat ze in het televisieprogramma The View zei ‘dat de holocaust niets met rassen te maken heeft’. Goldberg maakte deze opmerking naar aanleiding van een discussie over een boek dat over de holocaust gaat, Maus.

6:54