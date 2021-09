Affaire met de buurman gooit hoge ogen in DNA Onbekend

In DNA Onbekend staan familiegeheimen en de ontrafeling hiervan door middel van DNA-onderzoek centraal. De 52-jarige Marcel had vroeger al enige twijfel of zijn vader Joop zijn vader wel was. Hij voelde zich nooit echt thuis binnen het gezin. Dat werd een jaar geleden opnieuw opgerakeld toen zijn tante met het verhaal kwam dat Marcels moeder een affaire zou hebben gehad met de buurman.

Joop wilde graag meewerken aan een DNA-test. ,,Als hij het niet is, dan ben ik voor mezelf geen vreemde meer. De twijfel gaat weg. Dat is voor mij een ongelooflijke bevrijding en kan ik het voor altijd achter me laten’’, verzuchtte Marcel voordat Dionne de uitslag voorlas. Joop bleek geen match, wat betekende dat hij niet Marcels biologische vader is. Het emotioneerde hem. ,,Dit komt wel binnen. Wat ben ik blij dat ik een antwoord heb.’’

Marcel hoopt dat zijn deelname aan het programma hem tips oplevert die hem naar zijn echte vader kunnen leiden.

DNA Onbekend is al 19 seizoenen op tv te zien en scoort gemiddeld 1 miljoen kijkers per aflevering. Dionne, die vanaf het najaar exclusief programma’s zal gaan maken voor Omroep Max, is vanavond te zien in Van Onschatbare Waarde (NPO 1), dat ook in trek is bij het publiek.

