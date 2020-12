Advocaten Johnny Depp: ‘Hij heeft geen eerlijk proces gehad’

Podcast De beste series van 2020 volgens Bingewat­chers

13:30 Met nieuwe seizoenen van The Crown, The Umbrella Academy, Better Call Saul en The Boys was er genoeg te beleven op de verschillende streaminsplatforms. Daarnaast sprongen nieuwe series als Unorthodox, Little Fires Everywhere en The Queen’s Gambit in het oog. Kevin Goes en Charlene Heezen maken de balans op in de podcast Bingewatchers en stelden allebei een top 3 samen.