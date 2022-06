Advocaten Depp willen deel slotpleidooi Heard laten schrappen, rechter wijst verzoek af

Bekroonde Deventer moord­zaak-film 5 juni voor eerst op tv te zien

De Nederlandse film De Veroordeling is op zondag 5 juni voor het eerst op televisie te zien. De bekroonde film over de Deventer moordzaak wordt uitgezonden op NPO2 en is daarna terug te kijken via NPOStart. Dat heeft producent BIND vandaag bekendgemaakt. Het drama van regisseur Sander Burger reconstrueert de Deventer moordzaak op basis van het boek van journalist Bas Haan, gespeeld door Fedja van Huêt.

31 mei