Advocaat Weinstein: ‘Hij gaat dood in cel als hij niet vrijkomt’

De gezondheid van Harvey Weinstein (68) zou dusdanig verslechterd zijn dat zijn advocaat vreest dat hij overlijdt in de gevangenis als hij niet wordt vrijgelaten. Dat zei een van zijn advocaten vrijdag tijdens een hoorzitting over een mogelijke borgtocht voor de gevallen filmproducent.

Weinstein zit momenteel een 23-jarige gevangenisstraf uit in New York wegens verkrachting en seksueel misbruik. De filmproducent ontkent en ging in hoger beroep. In afwachting daarvan zou Weinstein op borg vrij moeten komen, zo verzochten zijn advocaten de rechter.

Ze denken dat hun cliënt vanwege zijn verslechterde gezondheid risico loopt te overlijden als hij vast moet blijven zitten. ,,De gedaagde is bijna blind, hij is niet mobiel en hij gebruikt twintig soorten medicatie", zei een van zijn advocaten vrijdag volgens Amerikaanse media in de rechtbank.





Uitspraak

Of Weinstein in afwachting van zijn hoger beroep op borgtocht vrijkomt, wordt waarschijnlijk maandag duidelijk. De rechter zei dat ze verwachtte maandag uitspraak te doen.

De filmproducent wordt door tientallen vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag. In New York zit hij vast voor seksueel misbruik en verkrachting van twee vrouwen. in Los Angeles loopt er nog een zaak tegen hem. Daar hangt Weinstein een straf van 29 jaar boven het hoofd.