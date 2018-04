Advocaat, publicist én assistent zijn klaar met R. Kelly

'Dood dj Avicii was geen misdrijf'

21 april De politie in Muscat, de hoofdstad van Oman, heeft tegenover het Zweedse SVT-nieuws gemeld dat ze er niet vanuit gaan dat de dood van de wereldberoemde Zweedse dj Tim Bergling, alias Avicii een misdrijf is. Het lichaam van de 28-jarige Zweed is op dit moment onderweg naar Zweden.