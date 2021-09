Advocaat prins Andrew: misbruikzaak mogelijk niet wettig

Froger en Acda fietsen met deelnemers Tour du ALS 1,2 miljoen euro bij elkaar

12 september Ongeveer 500 deelnemers, onder wie René Froger en Thomas Acda, zijn gisteren de Franse berg Mont Ventoux op gefietst, gewandeld of gerend om geld in te zamelen voor de strijd tegen de spierziekte ALS. De voorlopige opbrengst van de negende editie van de Tour du ALS is bijna 1,2 miljoen euro. Niet eerder is er op de dag van het evenement zoveel geld opgehaald, aldus de organisatie.