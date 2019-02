Advocaat: Bill Cosby vermaakt zich prima in de bak

,,Gezien de omstandigheden doet hij het hartstikke goed. Hij heeft zich hier ook goed op voorbereid en is mentaal erg sterk. Het is sowieso een hele sterke man," aldus Wyatt. Hij meldde ook dat Cosby gestopt is met het drinken van koffie en eten van brood. ,,Dat is grappig, want hij probeert al 55 jaar te stoppen met koffie drinken, maar kennelijk was dit er voor nodig om hem zo ver te krijgen.”